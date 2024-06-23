Bodrum'da bayram tatilinde 7 bin 800 ton çöp toplandı

Yayınlanma: 23.06.2024 - 16:06

Güncelleme: 23.06.2024 - 16:39

Kurban Bayramı'nı tatil beldelerinde geçirmek isteyen yurttaşlardan bir bölümü Bodrum'daki sahil ve mesire alanlarını tercih etti.

Tatilciler nedeniyle ilçede nüfus yoğunluğu artarken, sahiller ve mesire alanları doldu. Otellerin de yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı ilçede yerli ve yabancı turistler özellikle sahillerde yoğunluk oluşturdu. Bayram sonrası tatilciler dönerken, geriye çöpleri kaldı.

Bodrum'da nüfus yoğunluğu nedeniyle çöp sorunu yaşandı. Bazı noktalarda çöp yığınları oluştu. Belediye başta plajlar olmak üzere bayram tatili boyunca ilçe genelinde 340 personel ve 169 araçla yoğun bir temizlik çalışması yürüttü.

BAYRAM TATİLİNDE ÇÖP ORANI YÜZDE 33 ARTTI

Bayram öncesinde günde ortalama 150 ton bahçe atığı toplayan ekipler, bayram tatili süresince yüzde 33 artışla günde 200 ton bahçe atığı toplarken, bayramın 1'inci ve 4'üncü günleri arasında toplam 800 ton bahçe atığı topladı.

Öte yandan, ekipler bayram öncesi günde ortalama 690 ton evsel toplarken, bayram tatili süresince yüzde 40 artışla 975 ton evsel atık topladı. Böylelikle bayramın 1'inci ve 4'üncü günleri arasında toplam 3900 ton evsel atık toplandı. 9 günlük bayram tatili süresince ise yaklaşık 7 bin 800 ton çöp toplandı.