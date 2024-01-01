Bodrum'da bir otomobil denize düştü, sürücü yara almadan kurtuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobil denize düştü. Sürücü ise kendi imkanıyla denizden çıkarak kurtuldu.

DHA
Yayınlanma: 01.01.2024 - 18:12
Bodrum'da bir otomobil denize düştü, sürücü yara almadan kurtuldu
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Olay, saat 01.30 sıralarında Gündoğan Mahallesi'nde meydana geldi.

Plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil, balıkçı barınağındaki mendirekten henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.

Sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç, dalgıçların yaptığı çalışmayla denizden çekiciyle çıkarıldı.


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