Bodrum’da Karaova Gündüz Bakımevi’nin temeli atıldı

27 Eylül 2022 Salı, 09:26

Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle, hayırsever Nazmi Canbaz tarafından Karaova Mahallesi’ne yaptırılan Karaova Gündüz Bakımevi’nin temel atma töreni düzenlendi. Dört derslik kapasiteli bakımevinib temel atma törenine CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Naim Uğur, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Nevzat Kanber, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, belediye birim müdürleri, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Karaova Muhtarı Muhammet Karademir ile bölgenin diğer muhtarları, Hayırsever Nazmi Canbaz’ın oğlu Obahan Canbaz ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan ve sunuculuğunu Banu Tarancı’nın gerçekleştirdiği program, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün mesajının okunmasıyla devam etti.

“ÇEVREYE, DOĞAYA VE İNSANA YATIRIM YAPILMALIDIR”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras; bu güzel günde böyle hayırlı bir iş için burada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek Canbaz ailesinin bu bağışının çok kıymetli olduğuna değindi. Yapılan bağışların bir lütuf değil toplumdan kazanılanların topluma geri verilmesi olayı olduğunu ifade eden Aras; çevreye, doğaya ve insana yatırım yapılması gerektiğini vurguladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Tabii ki en önemlisi de geleceğimize yani çocuklarımıza yapılan yatırım. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki daha doğumdan itibaren eğitim başlıyor. 3 yaşından itibaren de okul öncesi eğitimin başlaması gerektiği bilimsel olarak kanıtlanmış. Hem Millî Eğitim Bakanlığımız hem de özel girişimler ve son dönemde de yerel yönetimler, büyük bir gayret içerisinde. Okul öncesi eğitimin çok büyük faydası var. Eğer siz, 3 yaşından itibaren eğitim ve öğretime başlarsanız o artık hiçbir şekilde sizi utandırmaz, vatana ve millete faydalı bir fert olarak yetişir.”

Erken yaşlarda eğitimin kadının toplumdaki yeri için de önemli bir konu olduğunun altını çizen Başkan Aras, “Eğer siz, 3 yaşında çocuğu alıp bir okul öncesi eğitime verirseniz kadın da sosyal ve ekonomik hayata katılacaktır. Eşitlik kavramları o zaman yerine oturacaktır. Bu aile içi bazı olası problemlerin de önüne geçecektir. Bu yatırımların, görünenden çok fazla sosyal ve psikolojik faydası var” diye konuştu.

"BELEDİYE OLARAK ÖĞRENCİLERİN YANINDAYIZ"

Bodrum Belediyesi olarak, Bodrum genelinde bütün okullara destek olmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Ahmet Aras, “İmkanlar ölçüsünde elimizden gelenin azamisini onlara yapmaya çalışıyoruz. Çünkü okullarımızın ihtiyacı var. Dar gelirli ailelerimizin çocukları için belediye olarak ücretsiz taşıma sağlıyoruz. Üniversite öğrencilerimize ücretsiz yurt, ulaşım ve burs imkânı sağlıyoruz. Yerel yönetimler, aslında bu konuda çok fazla inisiyatif alıyorlar. Önemli olan, ihtiyacı olan insana dokunabilmek ve ona yalnız olmadığını hissettirebilmektir. Bu değerli bağışın hayrın yapılmasını sağlayan değerli Canbaz ailesine, bu işe vesile olan çalışma arkadaşlarıma ve bizlere destek olan Karaova halkına huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum” dedi.

ÖZCAN: ÜLKENİN GELECEĞİ ÇOCUKLARA YAPILAN YATIRIMLA SAĞLAMA ALINIR

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan ise bir ülkenin geleceğinin çocuklara yapılacak yatırımlarla sağlama alınacağını söylerken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın belediye başkanlığına geldiğinden itibaren Bodrum’un yatırım, sosyal politikalar, sanat ve turizm anlamında oldukça hareketlendiğinin altını çizerek şu ifadelerde bulundu:

“Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın belediye başkanlığına geldiğinden itibaren yatırım anlamında, sosyal politikalar anlamında, sanat ve turizm anlamında oldukça hareketlendi. Bunun sonucunda da bu yatırımların girişimi çevreye de yayılmakta. Elbette bir ülkenin geleceği çocuklara yapılan yatırımlarla sağlama alınır, garantiye alınır. Karaova'nın böyle bir gündüz bakım evine kavuşuyor olması hem Karaovalılar için hem Bodrumlular için hem de ihtiyacı olan ailelerin çocukları için çok değerlidir. Ben hem Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a, plan ve proje ekibine ve bağışçı Nazmi Canbaz Bey ve ailesine teşekkür ediyorum, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Milli Eğitim Şube Müdürü Naim Uğur, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a eğitim alanındaki destekleri dolayısıyla teşekkür ettiği konuşmasında Nazmi Canbaz’ın da eğitim camiasına çok büyük destekleri olduğunu ve bu yıl 2 okulu yapıp teslim ettiğini söylerken emeği geçen herkese çok teşekkür etti.

Karaova Mahalle Muhtarı Muhammet Karademir, “Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın ve hayırsever iş adamı Nazmi Canbaz Bey’in yardımlarıyla yapılacak olan bu güzel proje için öncelikle Başkanıma daha sonra da Nazmi Bey’e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu yatırımların bölgemizde daha da artarak devam etmesini istiyoruz. Çocuklarımıza ve halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Bağışçı Nazmi Canbaz’ın oğlu Obahan Canbaz ise çok heyecanlı olduğunu dile getirdiği konuşmasında “Bu okul öncesi eğitim kurumumuz çocuklarımıza, ailelerine ve tüm bölgemize hayırlı olsun. Allah tamamına erdirsin niceleri nasip olsun inşallah.” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından tüm protokol sahneye çıkarak gündüz bakımevinin temeli için butona bastı. İnşaatının, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemine yetişmesi planlanan gündüz bakımevinin açılış töreni, yerel türkücü Ender Kasal’ın verdiği konserle ve lokma dağıtımıyla devam etti.

Açılış töreni sonrası Başkan Aras ve beraberindekiler Mumcular Sitare Özkan Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.