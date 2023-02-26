Bodrum’da ruhsatsız inşaatlara beton satışı yasaklandı

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 21:43

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 21:43

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardında ülke genelinde deprem riskine karşı denetimler artarken Muğla’da Bodrum Belediyesi kaçak yapılaşmaya karşı denetimlerini artırdı.

Bodrum Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki tüm şirketlere yazı göndererek ruhsatsız (kaçak) inşaatlara hazır beton satışının yapılmaması konusunda uyardı. Belediye ayrıca ilçe sınırları içerisinde ruhsatsız yapılara beton dökülmesi durumda sorumlulukların cezalandırılacağı bildirildi.

Alınan karar Bodrum ve çevresinde faaliyet gösteren hazır beton firmalarına tebliğ edildi.

“ÖNLEMLERİN ALINMASI ZARURİ”

Bodrum Belediyesi’nden beton dağıtım firmalarına gönderilen yazıda, Kahramanmaraş depremleri, Elazığ ve İzmir depremleri hatırlatılarak “Yaşanan depremler, durumun ciddiyetini ve aciliyetini gözler önüne bir kez daha sermiş ve bu konuda bazı önlemlerin alınması zaruretini doğurmuştur” denildi.

DENETİMLERİ BELEDİYE YAPACAK

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 06.11.2020’de il genelinde gönderdiği 55905 sayılı yazısının "4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun kapsamına giren ve Yapı Ruhsatı tanzim edilen yapıların ruhsat ve eklerine uygunluğu yapı denetim firmaları tarafından denetlenmekte, yapım aşamaları (fiziki seviyeleri) Ulusal Yapı Denetim Sistemine yüklenmekte ve ilgili Belediye Başkanlıklarınca da kontrol edilmektedir. Fakat ruhsatsız (kaçak) yapılara ilişkin herhangi bir denetim yapılmamaktadır. Ayrıca 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun gereğince İl Müdürlüğümüz bünyesinde Piyasa Gözetim ve Denetimi yapılmakta olup, taze beton denetimi bakımından yaptırımlar uygulanmaktadır. Buna yönelik olarak ruhsatsız (kaçak) yapılara dökümü yapılan taze beton ve ayrıca kullanılan diğer malzemelerin denetimi yapılamadığından, İlimiz sınırları içerisinde bazı alanlarda fay hattı üzerinde yerleşim birimlerinin yer alması nedeniyle, olası bir deprem felaketinde can ve mal kaybı gibi telafisi mümkün olmayan problemlerin yaşanmaması adına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, hazır beton tesislerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilgili İlçe Belediye Başkanlıklarınca ruhsatsız (kaçak) yapılaşmayı önleyebilmek adına ilgili mercilerden (Meclis, vb.) beton dökümünün denetlenmesine yönelik kararların alınarak, ruhsatsız (kaçak) yapılara beton dökülmemesine ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir" kısmı paylaşan Bodrum Belediyesi şirketleri uyardı.

“YASAL İŞLEM YAPILACAK”

Gönderilen yazıda “Bu doğrultuda? Afet Riskine Karşı Alınacak Tedbirler ve Kaçak Yapılaşmayla Mücadele kapsamında, Belediyemiz sınırları içerisinde ruhsatsız (kaçak) yapılara beton dökülmemesi önem arz etmekte olup? aksi tespit edilmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında belediyemizce gerekli yasal işlemler yapılacaktır” ifadeleri yer aldı.