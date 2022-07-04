Bodrum'da yurttaşlardan 'egzoz magandası' şikayeti

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:29

Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte ünlü tatil cenneti Bodrum'da yaşanan sorunlar yine gündemden düşmüyor. Kentin yaz aylarında yaşadığı tekne kazaları, aşırı pahalılık, kiralık ev fiyatları ve trafik yoğunluğu gibi sorunlara bir de 'egzoz magandaları' eklendi.

Bodrum Gündoğan mahallesinde yaşayan yurttaşlar, günlerdir lüks bir aracın çıkardığı abartılı egzoz gürültüsü ile uyanıyor. Cumhuriyet Ege'ye konuşan yurttaşlar, kentte geceleri yüksek egzoz sesi nedeniyle defalarca polise ihbarda bulunduklarını söyledi. Yurttaşlar, aracın plaka numarası ile şikayette bulunduklarını ancak yetkililerin herhangi bir işlem yapmadıklarını ifade etti.

Yetkililerin bir an önce gerekli işlemleri yapması için çağrıda bulunan yurttaş, "Araca takılmış egzozlar abartılı gürültüsü ile gece tüm Bodrum halkını ayağa dikiyor. Aracın sürekli şikayet edilmesine rağmen trafik yetkililerinin neden işlem yapmadığı ise ayrı bir konu." dedi.