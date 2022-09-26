Bodrum’da Zeki Müren şarkılarına binlerce kişi eşlik etti

26 Eylül 2022 Pazartesi, 09:27

Sanat güneşi Zeki Müren’in 26’ncı ölüm yıl dönümünde Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile Mehmetçik Vakfı ve C-Majör İş’ten Sesler Korosu organizasyonu ile anma günü etkinlikleri düzenlendi.

24 Eylül 1996’da hayata gözlerini yuman ‘Sanat Güneş’i için Bodrum’da gün boyunca belediye hoparlörlerinden Zeki Müren şarkıları çalınırken ilçede yer alan ve müze olarak kullanılan evinde halka açık mevlit okutuldu. Mevlide Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, TEV ve Mehmetçik Vakfı yetkilileri, C-Majör İş’ten Sesler Korosu Kurucusu Recai Çakır ile vatandaşlar katıldı. Gece ise binlerce kişinin katılımıyla Bodrum Antik Tiyatro’da Zeki Müren’i Anma Gecesi düzenlendi.

Anma Gecesine, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral Engin Durak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sunuculuğunu Tiyatro Oyuncusu Tarık Papuççuoğlu’nun yaptığı anma gecesinde ayrıca Nebil Özgentürk’ün 20 yıl önce Zeki Müren anısına yaptığı belgeselden bir bölüm izletildi. Özgentürk, Zeki Müren’e ait bir şiir okudu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gecede C-Major İş’ten Sesler Korosu’nda yerini alarak şarkılara eşlik etti. Başkan Aras, konserde ayrıca “Bodrum Hâkimi” şarkısını solo olarak seslendirdi.

Kaymakam Bilgehan Bayar, “Bizi burada bir araya getiren ortak payda herkesin de bildiği gibi iyilik. TEV ve Mehmetçik Vakfı kuruluş itibari ile tek bir amaçla kuruluyor: Bir iyiliğin aracısı olmak. Bugün de burada bizi bir araya getiren bu iyiliklerin karşısındaki ortak payda Zeki Müren Sanat Güneşi’nin 26. yılındaki vefatı. Onu anmak için buradayız. Onun attığı iyilik ateşi bizi bir araya getirdi.” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ARAS: ONUNLA GURUR DUYUYORUZ

Başkan Aras, Zeki Müren’i Anma Gecesinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Zeki Müren bizden biriydi, bir Bodrumluydu. Yaşamak için Bodrum’u seçmişti. Zeki Müren burada olduğu için burada yaşadığı için şanslıyız. Bodrum’da mütevazı evinde halkın içinde hayatını geçirirdi. Ölmeden 6-7 ay önce vasiyetini yazdı. Mehmetçik Vakfı’na ve TEV’e mirasını bıraktı. Mirasını aydınlık geleceğe, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yetişecek çocuklarımıza bıraktı. Ruhu şad olsun. Onunla gurur duyuyoruz. Onun hemşehrisi olmaktan gurur duyuyorum. Bizler, hepimiz bu sosyal sorumluluk projelerinde yer almak zorundayız” dedi.

C-Majör İş’ten Sesler Korosu kurucusu Recai Çakır ise bu gece hiç kimsenin hiçbir ücret almadan tamamen vakıf yararına burada bulunduklarını ifade ederken herkes kendi imkânları ile burada olduğunu söyledi. Bu geceye katkı sunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a ve vakıflara teşekkür etti.

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş konuşmasında Zeki Müren’in TEV ve Mehmetçik Vakfı’na bağışladığı mal varlığı sayesinde çok sayıda gence umut olduğunun altını çizdi.

Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral Engin Durak ise gecede vakfın kuruluş hikâyesini anlattı. Gecede emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Koronun şefliğini Emre Işık’ın üstlendiği konserde, Klasik Türk Müziği’nin usta isimleri Melihat Gülses ve Çetin Körükçü sahne aldı. Dinleyicilerin büyük keyif aldığı gece sonunda sanatçılara ve destek verenlere plaketleri takdim edildi.