Boğaz'da 'yasak bitmeden' tekneyle ava tepki: 'Tarım Müdürlüğü'nden izinli olduklarını söylediler'
İstanbul Boğazı'nda av sezonu başlamadan denize ağ atan tekne sahil kenarında balık tutanlar arasında tepkiye neden oldu. Teknedekilerin İl Tarım Müdürlüğü'nün bilgisinde av mevsimi öncesi balıkların durumunu kontrol etmek için ağ attığı öğrenilirken, çevredekilerin tepkisi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beykoz Burunbahçe açıklarında, 30 Ağustos Salı günü sabah saatlerinde bir tekne denize ağ attı. Sahil kenarında oltayla balık tutan ve yüzenler ise av sezonu başlamadan ağ atan tekneye, tepki gösterdi.
Durum Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi. Sahil Güvenlik ekipleri teknede evrak kontrolü yaptı.
'İZİNLİYMİŞ'
Teknenin, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesi balıkların durumunu kontrol etmek için İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin izni ve kontrolüyle ağ attığı öğrenildi.
Sahil Güvenlik ekipleri deniz kenarında tepki gösterenlere durumu anlatmak için kenara yaklaştı. Ekipler yurttaşlara bilgi verdikten sonra kıyıdan ayrıldı.
"BİZ BURADAN ISLIK ÇALARAK TEPKİMİZİ GÖSTERDİK"
Balık tutan Ümit Atalay, "Biz gece saat 04.00 sıralarında buraya geldik. Geldiğimizde tekne burada geziyordu. Biz balık tutmaya başladık. Saat 07.00- 08.00 civarlarında burayı taradıktan sonra herhalde balıkları gördü, ağları germeye başladılar. Ağı serdikten sonra tabi bizim olta balıkçılığı bitiyor haliyle. Arkadaşlar Sahil Güvenliği aradılar. Ekipler gelince teknedekiler 'bu tekne izinli' falan diye şeyler söylemişler. Biz buradan ıslık çalarak tepkimizi gösterdik. Teknedekiler gırgırı durdurdular. Sahil Güvenlik ekipleri buraya geldi. Ekipler bize açıklama yaptılar. Tarım Müdürlüğünden izinli olduklarını söylediler. Deneme yapıyorlarmış, biz yine tepkimizi gösterdik. Uyarılardan sonra ağları toplayıp buradan ayrıldılar" dedi.
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