'Boğaziçi kayyum rektörü protesto' duruşması yine ertelendi

Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasının ardından yaşanan olaylara ilişkin 97 kişi hakkında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşma, sanıkların katılmaması ve avukatların mazeret bildirmemesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Çağlayan’daki İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 26 Ekim 2021’de görülen ilk duruşmada ifade veren üniversite öğrencileri, darp edilerek gözaltına alındıklarını ve saatlerce ters kelepçeli olarak bekletildiklerini iddia etmişti.