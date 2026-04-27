Boğaziçi'ndeki Nurettin Yıldız protestosu davasında 'inşaat çukuru' itirazı

Boğaziçi Üniversitesi'nde "Nurettin Yıldız" protestosunu takip ederken gözaltına alınan T24 muhabiri Can Öztürk ile 14 öğrencinin, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılma” suçlamalarıyla yargılandığı dava İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

''POLİS BEYANLARI GERÇEĞE AYKIRI''

Sanık avukatları, müşteki polislerin beyanlarının eksik ve gerçeğe aykırı olduğunu savundu.

4-5 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR İDDİASI

Olay sırasında bazı polis ve öğrencilerin düştüğü inşaat çukurunun iddia edildiği gibi 4-5 metre derinliğinde olmadığını belirten avukatlar, aksi durumda daha ağır yaralanmaların olması gerektiğini ifade etti. Yargılama sonunda mahkeme, eksik soruşturma iddialarına rağmen dosyanın genişletilmesi taleplerini reddederek duruşmayı erteledi.