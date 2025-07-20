Boğaziçi Üniversitesi’nde alınmadığı senato toplantısını mahkeme iptal etmişti: Ünal Zenginobuz’a uzaklaştırma

Güç kullanılarak alınmadığı senato toplantısının ardından açtığı davayı kazanan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Zenginobuz yönetim tarafından üç aylığına görevinden uzaklaştırıldı. Prof. Zenginobuz, “Mahkeme senato üyeliğimin devam ettiğine dair kesin hüküm vermiş ve alınmadığım toplantıda alınan tüm kararları iptal etmişti. Kayyum rektörlüğün buna karşı ne yapacağını merakla beklemekteydik. Naci İnci yönetimi beni görevden uzaklaşırdı. Gerekçe, ne olduğu anlaşılamayan bir soruşturmanın selameti için” dedi.

Uzaklaştırma kararının “çok garip” olduğunu belirten Zenginobuz, “Üniversiteye girememe, ders verememe, maaştan kesinti gibi standart görevden uzaklaştırma ögeleri yok bu defa. Kanunda yazan uzaklaştırma yetkisini çarpıtarak ve sadece senatoya girmemi engelleyeceğini düşündüklerini şekilde kullanmaya kalkıyorlar. Senato üyeliği yükseköğretim kurumu yöneticiliği değil. Dekan, bölüm başkanı, müdür gibi rektörün takdirinden geçen atamayla gelen değil, kanuna göre seçimle gelen pozisyon” diye konuştu.

“Beni atayan makam rektörlük değil” diyen Zenginobuz, “Ayrıca kararda ‘Mahkeme kararı olmadan senatörlük yapmasına engel olamazsın’ diye açıkça yazıyor. Senatörlük makamından alması hukuken mümkün değil. Senato toplantısına alınmamamla ilgili kararın yürütmesine durduran ve o toplantıyı iptal eden kesinleşmiş mahkeme kararını alenen uygulanmayacağız dedikleri bir hukuk katliamı” ifadelerini kullandı. Yasal yollara başvuracaklarını söyleyen Zenginobuz, “Açık bir mahkeme kararını uygulamamayı içeren bir ihlal durumu olduğunu herhangi bir mahkemenin görmemesi mümkün olmayacaktır” dedi.