Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Erdoğan' önlemleri... Öğrencilerin kampüse girişine izin verilmedi: Gözaltılar var!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’nde katıldığı “Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni” gerekçesiyle kampüslerde güvenlik önlemleri alındı, okul adeta ablukaya alındı.

ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Güney Kampüsü, öğrencilerin ve mezunların girişine tamamen kapatıldı.

Güney Kampüsü’nde dersler "online" yapılırken bazı öğrencilerin yurttan çıkarıldığı ifade edildi.

Kuzey Kampüsü’nde ise dersler yüz yüze devam etti. Ancak kampüs çevresinde ve Hisarüstü bölgesinde yoğun polis varlığı dikkat çekti.

🔴Son dakika



Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs’e çevik kuvvet girdi. — Boğaziçi TV (@bogazicitv) February 13, 2026

ÖĞRENCİLERDEN BASIN AÇIKLAMASI

Öte yandan Boğaziçi öğrencileri bugün saat 13.30'da Kuzey Kampüs'te basın açıklaması gerçekleştirdi.

Boğaziçi Öğrenci İnsiyatifi, açıklama öncesinde "YÖK, polis, medya, bu abluka dağıtılacak", "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganları attı.

Açıklamayı öğrencilerden Emir Yücel Bulut okudu.

ÇANTA VE ÜST ARAMALARI YAPILDI

Öğrencilerin aktardığına göre, girişlerde çanta ve üst aramaları yapıldı, bazı noktalarda Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Yol ve kaldırımlar boyunca polis barikatları kurulurken, bölgede sivil polislerin de yoğun şekilde bulunduğu belirtildi.

Kuzey Kampüsü’nde öğrenciler protesto için toplanırken; çevik kuvvet ekiplerinin ise kampüs kapısında konuşlandığı görüldü.

🟡 Haber



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14.30’da Güney Kampüs’te katılacağı etkinlik öncesi M6 metro çıkışı, Camii Sokak Girişi ve Hisarüstü Otobüs durağı önünde üst ve çanta araması yapılıyor. — Boğaziçi TV (@bogazicitv) February 13, 2026

GÖZALTILAR VAR

Öğrenciler, Kuzey Kampüs’e ulaşana kadar üç kez arandıklarını belirtirken, taşıdıkları pankart gerekçe gösterilerek Kuzey giriş kapısı önünde en az 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

“KAMPÜSTE ADETA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ”

Cumhuriyet’e konuşan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Ş.G., bahar dönemine “yasaklamalarla, kulüplere yönelik baskılarla ve yoğun bir ablukayla” başladıklarını söyledi.

Direniş ve eylemler sürerken 13 Şubat Cuma günü Cumhurbaşkanı’nın kampüse geleceği bilgisini aldıklarını aktaran Ş.G., “Cumhurbaşkanının geleceği Güney Kampüs’te adeta olağanüstü hal ilan edildi” dedi.

Ş.G., kampüste çalışan eğitim emekçilerinin işlerini çevrimiçi sürdürmeleri yönünde talimat verildiğini ve bir günlüğüne kampüsten uzaklaştırıldıklarını belirterek, Güney Kampüs’te yapılacak tüm derslerin online olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.

“İki gün boyunca yaşanan elektrik kesintileri ve internetin çekmemesi gibi sorunlar nedeniyle derslere katılamayan arkadaşlarımız oldu” diyen Ş.G., eğitim hakkının fiilen kısıtlandığını ifade etti.

“OKULA YALNIZCA YURTTA KALAN ÖĞRENCİLER GİREBİLİYOR”

Güney Kampüs’e yalnızca yurtta kalan öğrencilerin alınacağının söylendiğini aktaran Ş.G., etkinliğin yapılacağı kampüste bulunan kız yurdunda sabah 07.30’da arama yapıldığını ve yurtta kalan öğrencilerin odalarından çıkarıldığını dile getirdi.

“Etkinlik sürerken yurt içerisinde her katta polisler sıra arkadaşlarımızın başında bekledi. Oda kapılarını kapatmamız dahi engellendi” ifadelerini kullandı.

Hisarüstü’ndeki işletmelere gidilerek cuma günü için çalışan listelerinin alındığını öne süren Ş.G., kampüs çevresinin barikatlarla kapatıldığını, geceden itibaren GBT ve çanta aramalarının yapıldığını söyledi.

Dönem başından bu yana artan sivil polis yoğunluğuna dikkat çeken Ş.G., “Özel alanlarımız ihlal edildi, eğitim hakkımız her gün olduğundan daha ağır bir şekilde gasp edildi” diyerek sözlerini noktaladı.

“ERDOĞAN, ÜNİVERSİTEYİ ÜNİVERSİTE YAPAN HER ŞEYDEN ARINDIRILMIŞ BİR BOĞAZİÇİ’NE GELİYOR”

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi E.V. ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine tepki gösterdi.

E.V., “Erdoğan; derslerden, öğrencilerden, akademisyenlerden, bir üniversiteyi üniversite yapan her şeyden arındırılmış bir Boğaziçi’ne geliyor” dedi.

Öğrencilerin kampüslerdeki yurtlarından “odaları aranacak” denilerek zorla çıkarıldığını belirten E.V., “Hiçbir akademisyenin kampüse girmesine izin verilmiyor, Hisarüstü’nün tamamı polisler ve barikatlarla dolduruluyor” ifadelerini kullandı.

E.V., “Öğrenciler kendi yaşadıkları mahallede defalarca üst aramasına maruz bırakılıyor” diye konuştu.

Yaşananların tesadüf olmadığını savunan E.V., “Biz öğrenciler bunların ne anlama geldiğini biliyoruz; bunlar senelerdir tüm üniversitelere karşı sürdürülen politikaların bir devamı” dedi. E.V., “Kampüsler öğrencisizleştiriliyor, üniversite içi demokratik süreçler baltalanıyor. Boğaziçi beş senedir tam olarak buna direniyor, direnmeye de devam edecek” diyerek sözlerini noktaladı.