Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyımın gece baskını: Kulüp odaları polis eşliğinde boşaltıldı!

Türkiye’de üniversitelerde kayyım yönetimleriyle birlikte artan müdahalelere bir yenisi daha eklendi. Boğaziçi Üniversitesi’nde yıllardır öğrenci kulüplerinin kullanımında olan odalar, herhangi bir yazılı karar açıklanmadan gece yarısı operasyonuyla boşaltıldı. Polis, çevik kuvvet ve TOMA’ların kampüsü kuşattığı müdahalede öğrencilerin kampüse girişleri engellenirken, üniversite bileşenleri yaşananları “kampüsleri öğrencisizleştirme politikasının” devamı olarak değerlendirdi.

Edinilen bilgilere göre; Boğaziçi Üniversitesi’nde kulüp odalarının taşınmasına yönelik süreç 3 Şubat’ta başladı. Öğrenci İşleri Dekanlığı’nın (ÖİD); Müzik Kulübü (BÜMK), Güzel Sanatlar Kulübü (GSK), Sualtı Sporları Kulübü (BÜSAS) ve Spor Kurulu’nu ayrı ayrı görüşmeye çağırarak sözlü şekilde, kulüp odalarının 6 Şubat Cuma günü Hisar Kampüs’e taşınacağını bildirdiği aktarıldı. Bu bilginin kısa sürede kampüs geneline yayıldığı belirtildi.

“ZATEN HER KULÜP TAŞINIYOR” SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

5 Şubat’ta kayyım rektör Naci İnci ile görüşen bir öğrenci, İnci’nin kulüp isimlerinin açılımını dahi bilmeden “Zaten her kulüp taşınıyor, ne var bunda” ifadelerini kullandığını öne sürdü. Taşınan kulüp odalarının hangi amaçla kullanılacağı sorusuna ise “Planlar şu an aklımda yok” yanıtını verdiği belirtildi. Görüşmenin “Taşınıyorsunuz” denilerek sonlandırıldığı ifade edildi.

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMADI, “ZORLA DAĞITIRIZ” GÖZDAĞI

Kulüpler Arası Kurul (KAK) temsilcileri ile ilgili kulüplerden öğrenciler, ÖİD ile yeniden görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık iki saat süren görüşmeden somut bir sonuç çıkmadığı, öğrencilerin “On yıllardır var olan odalarımızdan ayrılmak istemiyoruz” dediği aktarıldı. Öğrenciler, görüşmeler sırasında yönetimin “Bir araya gelmeye çalışırsanız zorla dağıtırız” mesajı verdiğini söyledi.

GECE YARISI KAMPÜS KAPATILDI

6 Şubat gecesi saat 02.00–02.30 sularında Güney ve Kuzey kampüs girişleri, yurtta kalan öğrenciler dışındaki herkese kapatıldı. Öğrenci kartıyla giriş yapmak isteyenlere “Emir böyle” denildiği, yazılı bir karar talep edilmesine rağmen herhangi bir belge gösterilmediği aktarıldı.

POLİS OTOBÜSLERİ VE TOMA’LAR KAMPÜSTE

Gece ilerleyen saatlerde Hisarüstü’ne çok sayıda polis ve gözaltı otobüsü, çevik kuvvet ekipleri, anons aracı ve iki TOMA getirildi. Gözaltı ve polis otobüslerinin Güney Kampüs içine konuşlandırıldığı, Aşiyan tarafındaki girişlerde ise yoğun polis yığınağı oluşturulduğu belirtildi. Öğrencilerin kampüse girişleri engellenirken, kulüp odalarının nakliyat kamyonlarıyla boşaltılmasına başlandı.

YAZILI EMİR YOK, NAKLİYE İLANI VAR

Öğrenciler, taşınma için önceden profesyonel destek talep edilmesine karşın gece yarısı amatör bir nakliye ilanının dolaşıma sokulduğunu aktardı. İlanın, bir nakliyecinin durumu fark edip öğrencileri bilgilendirmesiyle ortaya çıktığı öğrenildi.

HİSAR KAMPÜS’TE DE GİRİŞ ENGELİ

Hisar Kampüs’e giden öğrencilerin de fiili şekilde içeri alınmadığı, “giriş yasağı” denilmesine karşın yazılı emir gösterilmediği belirtildi. Öğrencilerin kampüsten ayrılmayı reddederek kamyonların gelişini sloganlarla protesto ettiği aktarıldı.

“KAMPÜSLERİ, KULÜPLERİ TERK ETMİYORUZ”

Yaşananlara ilişkin Cumhuriyet’e konuşan öğrencilerden T.I.K., kulüp odalarına yönelik müdahalenin tesadüf olmadığını belirterek, “Yaşananlar kayyumun kampüsleri öğrencisizleştirme politikasının bir parçası. Öğrencilerin özgür fikir üretme ve kendilerini ifade etme alanları olan kulüplere yönelik korkunç bir saldırıyla karşı karşıyayız” dedi.

T.I.K., “Bu saldırıları tanıyoruz. Tüm irade ve gücümüzle alanlarımızı savunmaya devam edeceğiz. Kampüslerimizi, kulüplerimizi terk etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

G.S. ise Hamlin Hall’daki kulüp odalarının boşaltılmak istenmesini uzun süredir devam eden bir sürecin devamı olarak değerlendirdi.

G.S., “Bu kararın öğrencileri kampüsten sürmek dışında bir amacı yok. Gece yarısı tüm kampüs kapılarının kilitlenmesi, onlarca gözaltı aracı ve iki TOMA’nın sabaha karşı kampüs çevresine yığılması bunun kanıtıdır” diye konuştu. Öğrencilerin yaşam alanlarının hedef alındığını vurgulayan G.S., “Kütüphaneler dahil tüm ortak alanlar talan edilmekte, kayyumluk tarafından fiilen işgal edilmektedir. Buna rağmen kampüsümüzde örgütlenmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.