Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Genel başkanlar cumhurbaşkanı adayı olmasın" dedi

21 Kasım 2021 Pazar, 16:15

Son dönemde göçmenlerle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Hiçbir siyasal parti genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmamalıdır" diyen Özcan, genel başkanların başbakan adayı olmaları gerektiğini söyledi.

"MUHALEFET SAMİMİ İSE"

Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan döneminin sona ereceği artık netleşmiştir. Şayet parlementer sisteme dönme kanusunda muhalefet samimi ise; hiçbir siyasal parti genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalıdır. Zira, Siyasi Parti Genel Başkanları Parlementer sistemlerin doğal Başbakan adaylarıdır" ifadelerini kullandı.

Özcan devamında, "Parti genel başkanlarının ucube sistemde cumhurbaşkanı adayı olmaları ve seçilmelerinin, sistemi kalıcı hale getirebileceğinden kaygılıyım" dedi.

"YARDIMCISI OLSUNLAR"

Parlementer sisteme dönüş için fikir belirten Özcan açıklamasında, "Parlementer sisteme dönene kadar parti genel başkanları, bakanların kendilerine bağlı olacağı kuvvetli cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları en doğru seçenek olacak. Böylelikle güçlü CB yardımcısı siyasi parti genel başkanları, denge-denetim mekanizmasını işletilmesini sağlamanın yanı sıra, parlamenter sisteme dönüş garantisinin sigortası da olacaktır" ifadelerine yer verdi.