Tanju Özcan'dan Erdoğan'a 'istenmeyen kişi' desteği: 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi sağlanmalıdır
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 10 ülkenin büyükelçisinin Osman Kavala’yla ilgili çağrısına tepki göstererek, “Bu büyükelçiler derhal istenmeyen kişi ilan edilip, 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi sağlanmalıdır. Yoksa bunun sonu gelmez. Ben Cumhurbaşkanı'nın çağrısını destekliyorum" dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 10 ülkenin büyükelçisinin tutuklu bulunan Osman Kavala’nın serbest bırakılması için çağrıda bulunmasına tepki gösterdi. Büyükelçilerin çağrısına karşı “istenmeyen kişi” ilan edilmesi yönünde talimat verdiğini açıklayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da desteklediğini söyleyen Özcan, gereğinin yapılmasını istedi.
"48 SAAT İÇİNDE ÜLKEYİ TERK ETSİNLER"
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Türk yargısına müdahale etmenin hiçbir ülkenin haddi olmadığını belirterek, “Geçtiğimiz günlerde 10 ülkenin büyükelçisi Osman Kavala’nın serbest bırakılması yönünde Türkiye Cumhuriyeti’ne çağrıda bulundular. Türkiye Cumhuriyeti müstemleke değil. O ülkelerin sömürgesi falan asla değil. Dolayısıyla hiçbir ülkenin büyükelçileri Türkiye Cumhuriyeti’ne şu insanı serbest bırak diyemez. Böyle bir hadleri ve hakları yok. Türkiye’nin eksikleri var ama biz yargının bağımsız olduğu bir Türkiye olduğunu iddia ediyoruz. Yargının eksikleri var. biz bunu kendi aramızda tartışırız. Ama hiçbir ülkenin haddi değil Türkiye’nin içişlerine karışmak. Türkiye’nin yargısına müdahale etmek. Bu noktada sayın cumhurbaşkanı bir talimat verdiğini söyledi. 10 ülkenin büyükelçisinin istenmeyen kişi olması ilan edilmesi yönünde talimat verdi. Bu büyükelçiler derhal istenmeyen kişi ilan edilip, 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi sağlanmalıdır. Yoksa bunun sonu gelmez. Ben Cumhurbaşkanı'nın çağrısını destekliyorum” dedi.
Özcan, görüşlerinin parti görüşü olmadığını da belirterek, “Bu görüşler benim özgün görüşlerim. Parti farklı bir görüş ileri sürer o ayrı. Ben partiyi temsilen konuşmuyorum. Bir talimat veriyorsa cumhurbaşkanı gereği yapılmalıdır. Ben de Bolu Belediye Başkanı olarak bundan dolayı sayın Cumhurbaşkanı’nın arkasında durmaya hazırım” şeklinde konuştu.
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