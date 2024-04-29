Bolu Dağı'nda yoğun sis

Yayınlanma: 29.04.2024 - 12:23

Güncelleme: 29.04.2024 - 12:23

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.

Bolu Dağı'nın Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yaklaşık 20 metreye kadar düştü.

Sürücüler dik rampalı ve virajlı geçiş güzergahında sis nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı.