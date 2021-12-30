Bornova Belediyesi’nden öğrencilere yurt ve ücretsiz yemek müjdesi

30 Aralık 2021 Perşembe, 11:11

Bornova Belediyesi’nin Büyükpark içinde Prof. Dr. Türkel Minibaş Gençlik Merkezi’nde 2012 yılından bu yana devam eden üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek hizmeti, yüz yüze eğitime geçilmesiyle yılbaşından itibaren yeniden başlıyor.

Bornova Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz yemek hizmetinin yanı sıra 300 kişilik yurt yapıyor ve İstasyon İzmir’den de faydalanma imkanı sunuyor.

"HER KOŞULDA ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde yemek dağıtımına zorunlu bir ara vermek zorunda kaldıklarını hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Hazırlıklarımız tamam, ihaleler geçen ay yapıldı, yeni yılda da öğrencilerimize ücretsiz yemek verilmeye yeniden başlanacak. Özellikle günümüz ekonomik şartlarında geleceğimiz olan çocuklarımıza destek olmayı temel görev olarak görüyoruz. İhtiyaç sahibi gençlerimiz Merkez’de gün boyu sunulan çay-kahve gibi ikramların yanı sıra internet imkanından da yararlanabilecek” diye konuştu.

İSTASYON İZMİR’İN KAPILARI DA AÇIK

Her koşulda gençlere destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan İduğ, “Desteğimiz sadece ücretsiz yemekle sınırlı değil. Bornova Belediyesi olarak onları geleceğe hazırlıyoruz. Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi’ndeki İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi; İstasyon İzmir’in kapıları da sonuna kadar üniversite öğrencilerimize açık. Buradaki eğitimlere de ücretsiz olarak katılabilirler” dedi.





300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU

Başkan Mustafa İduğ, üniversite öğrencilerinin en önemli sorunlarından birinin de barınma olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Öğretim döneminin başında yoğun şekilde yaşanan bu soruna çözüm olmak adına mevcut yurdumuzun kapasitesini arttırıp, fiziki koşulları uygun olan pek çok tesisimizi misafirhaneye dönüştürdük. Sırada 300 kişilik öğrenci yurdu projemiz var. Bornova’nın merkezinde satın aldığımız 7 katlı binayı 2022 yılında öğrenci yurdu olarak hizmete açacağız.”