Bornova’da 101. yıl fener alayı ve konserle kutlandı

Yayınlanma: 30.08.2023 - 11:54

Güncelleme: 30.08.2023 - 11:54

Zafer Bayramı’nın 101. yıl kutlamaları İzmir’in Bornova ilçesinde fener alayı ve kortej geçişi ile 29 Ağustos akşamı başladı.

Mustafa Kemal Caddesi boyunca devam eden yürüyüş Bornova Büyükpark içinde son buldu. Geçiş güzergahının Ayyıldızlı bayrağımızın renklerine boyandığı gecede Bornovalılar, Bornova Belediyesi'nin dağıttığı bayraklarla Bornova Belediye Bandosu’nun çaldığı zafer şarkılarını ve marşları hep bir ağızdan söyledi. Bazı Bornovalıların evlerinin balkonlarından eşlik ettiği coşkuya, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Eşi Ufuk İduğ ile birlikte katılırken 25, 26 ve 27. Dönem İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, belediye bürokratları ve meclis üyeleri de Bornovalıları yalnız bırakmadı. En önde ellerinde bayraklarla vatandaşları selamladı.

BÜYÜKPARK’TA THM RÜZGARI

Geçişin ardından Bornova’nın tarihi alanlarından olan Büyükpark’ta Türk Halk Müziği şöleni yaşandı. Bornova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Şef Salih Sütoğlu yönetiminde sahneye çıkarken, Gülşen Kutlu’da konuk sanatçı olarak müzikseverlerle buluştu.

30 Ağustos’un Milli Mücadelemizin dönüm noktası olduğunu belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, , “Bugün burada, tarihe altın harflerle yazılan bir zaferi yani Aziz Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük aşkının en güzel örneklerinden birini kutluyoruz. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen zaferin 101. yılını coşku ve gurur içinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz Bornovalılar her zaman Cumhuriyete ve kurucu değerlerimize sahip çıktık. Buradaki birliktelik de bunun bir göstergesi”diyerek herkesin Zafer Bayramı’nı kutladı.