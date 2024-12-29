Bornova’da soğuk günlerde sıcacık dayanışma
Bornova Belediyesi, kış aylarında Bornova Metro çıkışında her sabah sıcak çorba, su ve ekmek ikram ederek vatandaşların içini ısıtıyor.
Bornova Belediyesi, soğuk kış günlerinde sabah 07.00-09.00 saatleri arasında Bornova Metro çıkışında sıcak çorba, su ve ekmek ikram ederek binlerce vatandaşa ulaşıyor. Belediyenin Kent Mutfağı’nda usta aşçılar tarafından özenle hazırlanan çorbalar, özellikle öğrenciler ve işe yetişen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.
BAŞKAN EŞKİ: DAYANIŞMA RUHUMUZLA HER ZAMAN YANINIZDAYIZ
Çorba dağıtımına katılan Başkan Ömer Eşki, vatandaşlarla sohbet ederek hizmetin önemine dikkat çekti. Eşki, “Bornova, dayanışmanın ve paylaşmanın şehridir. Öğrencilerimiz ve emekçi vatandaşlarımız için bu hizmeti başlattık. Bu soğuk günlerde yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projelere devam edeceğiz” dedi.
Etiketler: #Bornova Belediyesi
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran davasında karar açıklandı!
- DEM Parti açıklamayı erteledi
- Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı!
- Eskişehir'de Yeni Yıl Pazarı'na çirkin saldırı
- Yolcu uçağında facia: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
- DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın
- Faturasını düzenli ödeyenden o para alınmayacak
- Ailesini silen Özcan Deniz'den olay sözler!
- Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: 'Nevzat cinayetten beraat'