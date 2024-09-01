Bornova’da yolları yapay zeka takip edecek

Yayınlanma: 01.09.2024 - 10:01

Güncelleme: 01.09.2024 - 10:01

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova’yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için her türlü imkanı kullandıklarını söyledi. Bu sistem, yapay zeka ve görüntü işleme teknolojilerini bir araya getirerek yolların durumunu sürekli izliyor. YOLOv8 tabanlı nesne tespiti modeliyle çukur, tümsek ve rögar gibi yapıları anında tespit eden Born-Eye, bu verileri anında Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne iletiyor. Burada haritaya işlenen bilgiler, Fen İşleri Müdürlüğü’ne gönderiliyor. İlgili ekipler, vatandaş şikayetlerini beklemeden hızlıca müdahale ederek sorunları çözüme kavuşturuyor.

Teknolojiye Yatırım

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu uygulamanın Bornova’da şehir içi ulaşım kalitesini artırmada önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, “Born-Eye, hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak hem de belediyemizin hizmet kalitesini artırmak adına geliştirilmiş bir sistem. Bu uygulama ile vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunları daha hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Böylesi teknolojik yeniliklere yatırım yapmaya ve Bornova’yı daha da yaşanabilir hale getirmeye devam edeceğiz” dedi.