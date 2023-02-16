Bornova’dan 12 bin kişilik çadır kent

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 12:29

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 12:29

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından depremzedelerin mağduriyetleri önlemek için çalıştıklarını sürdüren Bornova Belediyesi bölgeye 12 bin kişilik çadır kent kurmak için kolları sıvadı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Depremden 13.5 milyon insan etkilendi, kayıplarımızın sayısı da maalesef hızla artıyor. Şimdi bölgede bulunanların güvenli biçimde barınabilecekleri alanları oluşturma ihtiyacı başladı. Benzer süreçleri İzmir depreminde de yaşamıştık. Deprem sonrasındaki çalışmalar, yaralıların iyileştirilmesi ve barınma sorununun çözülmesine kadar bizi oldukça uzun bir süreç bekliyor. Bu sürecin kurumlar arası işbirliği ile en hızlı ve sağlıklı şekilde atlatılması için biz de elimizden geleni yapacağız” dedi.

ÇADIR KENTLER 6 NOKTADA KURULACAK

Bu süreçte barınma sorunun giderek öne çıktığını ifade eden Başkan İduğ, “İnşaatların başlaması ve insanlarımızın yeniden evlerine kavuşması oldukça uzun bir süreç. Depremzedelerin bu süreçte her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı güvenli alanlarda kalması gerekecek. Biz de Bornova Belediyesi olarak bu ihtiyacı karşılayabilmek için, 6 noktada çadır kentler kuracağız. Toplamda 2 bin 500 çadırdan oluşan ve 12 bin kişinin kalabileceği bu alanlarda seyyar mutfak ve tuvalet gibi temel ihtiyaçları da karşılayacağız. Bornova Belediyesi’nden dört ekibimiz çadır kentleri kuracak ve yetkililere teslim edecek. Bu çalışmanın şu anda en kıymetli çalışma olduğunu düşünüyoruz” dedi.

ODUN, KÖMÜR VE İLAÇ DESTEĞİ

Deprem felaketinden etkilenen bölgeye 10 günlük süre içinde 15 TIR gönderdiklerini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “İlk anda araç, gereç, iş makineleri ve ambulanslar ile İzmir Depreminden de deneyimi olan yetkin personelimizi bölgeye yolladık. İhtiyaç tespiti yaparak bölgede ihtiyaç duyulan noktalara odun, kömür, sobadan oluşan destek tırlarımız oldu. Antakya Devlet Hastanesi’ne, 6 palet ilaç teslim ettik. Diğer TIR’larda mont, battaniye, bot, su ve gıdaya ağırlık verdik. Bağışçılarımızdan, sivil toplum örgütlerinden ve iş dünyasından çok büyük destek aldık. Hepsine teşekkür ediyorum. Bundan sonra da ihtiyaçları birebir belirleyerek ilgilisine teslim etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.