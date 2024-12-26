Bornova’nın 2. Kent Lokantası açılışa hazır
Bornova Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Kent Lokantaları projesinin ikincisini Kızılay Mahallesi’nde açmaya hazırlanıyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, uygun fiyatlarla yemek sunan Kent Lokantaları ile dar gelirli vatandaşların bütçelerine ve sağlıklı beslenmelerine destek olmayı amaçladığını belirtti.
Bornova Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Kent Lokantaları projesine bir yenisini daha ekliyor. Çamdibi’nden sonra Kızılay Mahallesi’nde açılacak olan ikinci Kent Lokantası, yeni yılın ilk günlerinde Bornovalılarla buluşacak. Mevlana Mahallesi’nde hizmete girecek olan üçüncü Kent Lokantası’nın tadilatı ise kısa zaman içinde başlayacak.
“PAYLAŞMANIN SICAKLIĞINI HİSSETTİRECEĞİZ”
Açılış öncesi lokantada yapılan son kontrollerin ardından konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Sayılı günler kaldı. Kızılay Mahallesi'ndeki Kent Lokantamız yakında burada açılacak. Bu hizmetimizi vatandaşlarımızla buluşturacağız. İlgili arkadaşlarımızla son kontrolleri yaptık. Yakında sıcak lokmamızı ve ekmeğimizi burada paylaşacağız. Bu proje, dar gelirli vatandaşlarımızın hem bütçelerine hem de sağlıklı beslenmelerine destek olmayı hedefliyor. Halkımız için sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.
Kent Lokantaları’nda vatandaşlara uygun fiyatlarla yemek hizmeti sunuluyor. Tabldot menü ana yemek, çorba, pilav ve ya makarna ile meyve ya da tatlıdan oluşurken, özellikle ekonomik olarak zor günlerden geçen vatandaşların kaliteli ve sağlıklı yemeklere erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.
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