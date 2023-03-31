Bornova’nın öğrenci yurtları yükseliyor
Son yıllarda yaşanan yurt sorununa çözüm bulmak için yeni yurtlar açan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “İki yeni yurdumuzu en kısa sürede bitirip açmayı planlıyoruz. Mevcut yurdumuzla birlikte toplam 700 kız öğrenciye hizmet vereceğiz” diyerek öğrencilerin barınma sorununu bitireceklerini söyledi.
Yeterli yurt binasının olmaması ve artan kira maliyetleri nedeniyle giderek büyüyen üniversite öğrencilerinin barınma sorununa Bornova Belediyesi, çözüm üretiyor. Kızılay Mahallesi’ndeki mevcut kız öğrenci yurdunun kapasitesini 144 kişiye çıkaran Bornova Belediyesi, ilçenin merkezinde satın aldığı ve kız yurduna dönüştüreceği 7 katlı binada yürüttüğü güçlendirme çalışmalarında sona yaklaştı. İlk etapta 300 kişi olarak planlanan kapasitesi 440’a çıkarılan binada döşeme, kiriş, kolon ve temel gibi bölümlerde yapılan güçlendirmenin ardından duvar, sıva, boya, tesisat, yangın merdiveni ve asansör gibi diğer işlere geçilecek.
İDUĞ: KIZ ÖĞRENCİLERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPIYORUZ
Geçen eylül ayında temeli atılan yine kız öğrencilere hizmet verecek 112 kişi kapasiteli yurtta da çalışmalar son hızla devam ediyor. Kız yurdu olarak projesini hazırladıkları iki binanın hızla yükseldiğini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Tüm yurtlarımızı en kısa sürede öğrencilerimizin kullanımına sunmayı planlıyoruz. Kız öğrencilere pozitif ayrımcılık yapıyoruz. 552’si yeni açacağımız iki yurdumuzda olmak üzere yaklaşık 700 kız öğrencimize barınma imkânı sunacağız” diye konuştu.
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