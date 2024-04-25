Boşanma aşamasındaydı: Cansız bedeni bulundu

Bolu’da eşiyle boşanma aşamasındaki 2 çocuk babası şahsın cansız bedeni, evinde akrabaları tarafından doğalgaz borusuna asılı halde bulundu.

İHA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 17:54
Boşanma aşamasındaydı: Cansız bedeni bulundu
Abone Ol google-news

Olay, İzzet Baysal Mahallesi’nde Özcan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Mehmet Ö.’den bir süre yakınları haber alamadı. 

Dün gece saatlerinden itibaren haber alınamayan Mehmet Ö.’nün evine giden akrabaları kapıyı açtıklarında Mehmet Ö.’nün cansız bedeniyle karşılaştı. 

Doğalgaz borusuna asılı halde Mehmet Ö.’yü gören akrabaları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 2 çocuk babası Mehmet Ö.’nün yaşamını yitirdiği tespit edildi. 

Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet Ö’nün cenazesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.


bolu haberleri boşanma haberleri cansız beden haberleri

İlgili Haberler

TÜİK verileri: 20 yılda boşanma arttı, evlilik azaldı

TÜİK verileri: 20 yılda boşanma arttı, evlilik azaldı
AYM 'boşanma davasının reddi sonrası 3 yıl bekleme' kuralını iptal etti

AYM 'boşanma davasının reddi sonrası 3 yıl bekleme' kuralını iptal etti
Şırnak’ta boşanma aşamasında olduğunu eşini öldüren sanığa İstinaf’ta indirim: “Hukuk faciası”

Şırnak’ta boşanma aşamasında olduğunu eşini öldüren sanığa İstinaf’ta indirim: “Hukuk faciası”
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Steinmeier'la ortak basın toplantısı… Erdoğan’dan ‘İsrail’le ticaret’ çıkışı!

Son Dakika... Steinmeier'la ortak basın toplantısı… Erdoğan’dan ‘İsrail’le ticaret’ çıkışı!
Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Balık burcu yorumu
‘Son mesai saatinde 4.5 milyonluk fatura kesildi’

‘Son mesai saatinde 4.5 milyonluk fatura kesildi’
Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Ali Öztoklu, bağımsız belediye başkanı oldu

Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Ali Öztoklu, bağımsız belediye başkanı oldu
Yerel seçimden sonra dikkat çeken ‘genel seçim’ anketi: AKP’nin oyu düştü, CHP’nin yükseldi!

Yerel seçimden sonra dikkat çeken ‘genel seçim’ anketi: AKP’nin oyu düştü, CHP’nin yükseldi!
Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Yay burcu yorumu
Ebru Baki ve Devrim Akyıl arasında tansiyon yükseldi... Sözcü TV’de 'dolar' tartışması: 'AK Parti'nin etkisinde kalmışsın'

Ebru Baki ve Devrim Akyıl arasında tansiyon yükseldi... Sözcü TV’de 'dolar' tartışması: 'AK Parti'nin etkisinde kalmışsın'
Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Kova burcu yorumu