Boşanma aşamasındaydı: Cansız bedeni bulundu

Yayınlanma: 25.04.2024 - 17:54

Güncelleme: 25.04.2024 - 17:54

Olay, İzzet Baysal Mahallesi’nde Özcan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Mehmet Ö.’den bir süre yakınları haber alamadı.

Dün gece saatlerinden itibaren haber alınamayan Mehmet Ö.’nün evine giden akrabaları kapıyı açtıklarında Mehmet Ö.’nün cansız bedeniyle karşılaştı.

Doğalgaz borusuna asılı halde Mehmet Ö.’yü gören akrabaları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 2 çocuk babası Mehmet Ö.’nün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet Ö’nün cenazesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.