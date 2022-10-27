BOTAV Center hizmete açılıyor

27 Ekim 2022 Perşembe, 13:56

Bordum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın başkanlığını yaptığı Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) yeni merkezine kavuşuyor.

Kentin tüm güzelliklerini hem dijital olarak hem de global fuarlarda tanıtarak, Bodrum’un turizm geliştirmek için 1996 yılında kurulan vakıfın yeni merkezi BOTAV Center, 29 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da yapılacak açılışla hizmete girecek.

Bodrum’un digital tanıtım alanını olan “Visit Bodrum” projesi ile yapılan BOTAV Center, bin metrekare kapalı alana sahip. Merkezin içerisinde Visit Bodrum Operasyon Merkezi, 60 kişilik Proje Sunum Merkezi ve Bodrum Tanıtım Vakfı Yönetim Merkezi yer alacak.