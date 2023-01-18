Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

AA
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 12:44
Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli
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Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, fırtına dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada güzergahlarındaki seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer güzergahlarda deniz ulaşımının tarifeye göre süreceği belirtildi.


Fırtına Gökçeada Bozcaada

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