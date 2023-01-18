Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 12:44

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 12:54

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, fırtına dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada güzergahlarındaki seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer güzergahlarda deniz ulaşımının tarifeye göre süreceği belirtildi.