BTK'den 29 flört uygulamasına erişim engeli: Azar, Tango, LiVU, Flirtfy...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ‘tanışma’ uygulamaları adıyla bilinen; aralarında Azar, LivU ve Tango’nun da bulunduğu 29 platforma erişim engeli getirildi.

Karar, Ankara 3. ve 4. Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından onaylandı.

Erişim engeli kararları 20 Ağustos’ta Ankara 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği, 22 Ağustos’taysa Ankara 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nce onaylandı. Kararlar 20 Ağustos’ta BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu tarafından alınmıştı.

Erişime engellenenler arasında Azar, LiVU ve Tango da var.

Engellenen uygulamaların bazıları şöyle:

Azar

Mili

Chat Match – Random Video Chat

Call Me Chat

Flirtfy

Lips

Hi

CoMeet

Tango

Camsurf & Video Chat

Roulette Chat Video Omegle Ome

LivCam

Instacams

Derya Görüntülü Sohbet

Chat PIG

LiVU

StrangerCam Görüntülü Sohbet

Sarmaş Dolaş Görüntülü Sohbet

Engellenen sitelerin tamamı şu şekilde: