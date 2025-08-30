BTK'den 29 flört uygulamasına erişim engeli: Azar, Tango, LiVU, Flirtfy...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ‘tanışma’ uygulamaları adıyla bilinen; aralarında Azar, LivU ve Tango’nun da bulunduğu 29 platforma erişim engeli getirildi.
Karar, Ankara 3. ve 4. Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından onaylandı.
Erişim engeli kararları 20 Ağustos’ta Ankara 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği, 22 Ağustos’taysa Ankara 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nce onaylandı. Kararlar 20 Ağustos’ta BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu tarafından alınmıştı.
Erişime engellenenler arasında Azar, LiVU ve Tango da var.
Engellenen uygulamaların bazıları şöyle:
- Azar
- Mili
- Chat Match – Random Video Chat
- Call Me Chat
- Flirtfy
- Lips
- Hi
- CoMeet
- Tango
- Camsurf & Video Chat
- Roulette Chat Video Omegle Ome
- LivCam
- Instacams
- Derya Görüntülü Sohbet
- Chat PIG
- LiVU
- StrangerCam Görüntülü Sohbet
- Sarmaş Dolaş Görüntülü Sohbet
Engellenen sitelerin tamamı şu şekilde: