BTP camiasının acı günü: Prof. Dr. Ata Selçuk son yolculuğuna uğurlandı
Ankara’da trafik kazasında hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Ata Selçuk son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Ata Selçuk son yolculuğuna uğurlandı.
Selçuk için Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde cenaze merasimi düzenlendi.
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ve çok sayıda partili katıldı.
Prof. Dr. Ata Selçuk namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.
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