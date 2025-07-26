BTP lideri Hüseyin Baş'a 'İmamoğlu' ve 'Altaylı' engeli: 'Bakan ve Bakan Yardımcısı il dışında yanıtı aldık'

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Silivri Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve gazeteci Fatih Altaylı’yla görüşmek için Adalet Bakanlığı’na yaptıkları başvurularına yanıt alamadıklarını belirtti.

BTP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada İmamoğlu ve Altaylı için 22-25 Temmuz 2025 tarihleri arasında uygun olan bir gün için talepte bulunulduğu, ancak 25 Temmuz saat 17.00 itibarıyla Adalet Bakanlığı’ndan dönüş olmadığı vurgulandı.

"'İSTEDİĞİMİZE İZİN VERİRİZ' GİBİ"

Yanıt alınamama sonrası sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u etiketleyerek paylaşımda bulunan Baş, "Belki bürokrasiye takılıp talebimiz iletilmemiştir. Bir de buradan iletelim. Sn. Bakan Yılmaz Tunç’un dikkatine” ifadelerini kullandı.

Sürecin ayrıntılarını Cumhuriyet’e aktaran Baş, “Herhangi bir bürokratik engele takılmamak için parti genel sekreterimiz Adalet Bakanlığı ile görüştü. Neden yanıt alınamadığına ilişkin kendisine ‘Hem Bakan hem de Bakan Yardımcısı il dışında’ yanıtı verilmiş. Resmi prosedür gibi gözükse de süreç ‘İstediğimize izin verir, istemediğimize vermeyiz’ izlenimi yaratıyor” dedi.

‘DİLERİZ, GEREK KALMAZ’

Baş, bu hafta görüşebilmek için başvurularını yenilediklerini belirtirken sözlerine şöyle devam etti:

“Bu vesileyle, başta Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık olmak üzere tüm tutuklu belediye başkanları, gazeteciler ve öğrencilerin serbest bırakılması çağrımızı yineliyoruz. Dileriz, bir an önce tahliye kararı verilir ve bu başvurumuza gerek kalmaz.”

YURTDIŞI YASAĞI BULUNUYOR

Öte yandan, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” iddiasıyla hazırlanan iddianamede Baş’ın 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol hükümlerinin uygulandığı Baş, ilk olarak 4 Eylül’de hakim karşısına çıkacak.