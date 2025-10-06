Bu gece başlayacak: Yunanistan üzerinden 'siklon dalgası' geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde yağışlı hava etkisini bu gece itibariyle göstermeye başlayacak. İstanbul başta olmak üzere pek çok şehir sağanak yağışa teslim olacak.

KOMŞUDAN "SİKLON DALGASI" GELİYOR

Yunanistan üzerinden gelen 'siklon' dalgası da yurt genelinde hakim olacak.

Siklon dalgasıyla Türkiye bu gece Yunanistan üzerinden gelen kuvvetli yağışlı hava dalgasının etkisine girecek. Ege, Akdeniz ve Marmara çevrelerinde salı-çarşamba su baskını riski yüksek olacak.

Pazartesi günü mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıklar, salıdan itibaren 4-5 derece düşerken özellikle batı bölgelerde kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor. Hafta ortasında yağışlar iç ve doğu kesimlere doğru ilerleyecek.

Yeni haftada etkili olacak yağışlı sistemle birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşerken, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması önerildi.