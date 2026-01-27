Bu hafta sonuna dikkat: AKOM'dan İstanbul uyarısı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 27 Ocak Salı (bugün) tarihli raporunda hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini duyurdu.

Rapora göre; İstanbul'da Şubat ayı başına kadar "ciddi bir soğuk hava dalgası" beklenmiyor. Ancak AKOM, yağışların tamamen kesilmediği konusunda uyardı.

HAFTA SONUNA DİKKAT!

AKOM verilerine göre gün gün yağış takvimi:

27 Ocak Salı (Bugün): Gündüz 15°C ve güneşli, ancak gece saatlerinde yağmur başlıyor.

28 Ocak Çarşamba: İstanbul güne yağmurlu başlayacak. Sabah saatlerinde etkili olacak yağış, gün boyu aralıklarla sürecek.

29 Ocak Perşembe: Sıcaklık 15°C olsa da aralıklı yağmur geçişleri devam edecek (3-7 kg).

Hafta sonu alarmı (Cuma-Cumartesi): Yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Cuma ve Cumartesi günleri için "Sağanak Yağmurlu" uyarısı yapılırken, metrekareye 15 kg'a kadar yağış düşebileceği belirtildi.