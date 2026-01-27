Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bu hafta sonuna dikkat: AKOM'dan İstanbul uyarısı!

27.01.2026 12:53:00
Haber Merkezi
Haftaya güneşli başlayan İstanbul'da tablo tersine dönüyor. AKOM'un haftalık tahmin raporuna göre, bugünden itibaren şehir yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 27 Ocak Salı (bugün) tarihli raporunda hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini duyurdu.

Rapora göre; İstanbul'da Şubat ayı başına kadar "ciddi bir soğuk hava dalgası" beklenmiyor. Ancak AKOM, yağışların tamamen kesilmediği konusunda uyardı.

HAFTA SONUNA DİKKAT!

AKOM verilerine göre gün gün yağış takvimi:

27 Ocak Salı (Bugün): Gündüz 15°C ve güneşli, ancak gece saatlerinde yağmur başlıyor.

28 Ocak Çarşamba: İstanbul güne yağmurlu başlayacak. Sabah saatlerinde etkili olacak yağış, gün boyu aralıklarla sürecek.

29 Ocak Perşembe: Sıcaklık 15°C olsa da aralıklı yağmur geçişleri devam edecek (3-7 kg).

Hafta sonu alarmı (Cuma-Cumartesi): Yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Cuma ve Cumartesi günleri için "Sağanak Yağmurlu" uyarısı yapılırken, metrekareye 15 kg'a kadar yağış düşebileceği belirtildi.

