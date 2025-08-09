Bu haftaki cuma hutbesinde tatilin dinen uygun olması gerektiği söylendi: Sosyal yaşama Diyanet kıskacı

Diyanet’in son dönemlerde kadıların giyiminden, düğün etkinliklerinin düzenlenmesine kadar sosyal yaşama yönelik cuma hutbeleri yurttaşların tepkilerine neden oluyor. Bu tepkilere karşın Diyanet buna benzer hutbelerini yayımlamayı sürdürüyor.

TATİLE DİN AYARI

Diyanet’in bu haftaki cuma hutbesinde ise tatil ele alındı. Akrabalık bağlarını yaşatmayı ve akrabaların iyi ilişkiler kurması anlamına gelen dini ahlâk terimi olan “Sılai Rahimle Bereketlenen Tatil” başlıklı hutbede; günümüzde yurttaşların dini ahlaka uygun tatil yapmadığı iddia edildi. Hutbede; “Günümüzde bazı tatil organizasyonları, Allah’ın hükümlerini hiçe sayan, helal haram hassasiyetinden uzak, lüks ve israfın zirveye ulaştığı, nefsani arzu ve isteklerin sınır tanımadığı bir hâl almıştır” denerek, bu tatil anlayışının dinde yeri olmadığı savunuldu.

ÇOCUKLARA DİNİ EĞİTİM VURGUSU YAPILDI

Hutbede tatil dönemlerinde başta anne ve baba olmak, akrabaların ziyaret edilmesi öğütlenirken; “Tatiller, çocuklarımızın dinî, sosyal ve kültürel gelişimlerine; sıla-i rahim bağlarının güçlenmesine imkân tanıyan zaman dilimleridir. Tatillerimizi, kulluğumuzu unuttuğumuz, günahlara kapı araladığımız zamanlara dönüştürmeyelim” denildi.

BAKAN’IN 1.5 MİLYARLIK TEKNESİ NE OLACAK?

Hutbe ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 1.5 milyar TL değerindeki teknesini akıllara getirdi. Ersoy’un teknesi dünyadaki 519 süper yattan biri olma özelliğini taşıyor. Söz konusu tekne; Bakan Ersoy’un tepkilere neden olan Yunanistan ve Bodrum’da tatillerinde gündeme gelmişti.