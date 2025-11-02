Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bu kez adres İstanbul! Kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi

2.11.2025 00:35:00
DHA
Kartal'da 4 katlı bir binanın kolonlarında çatlak oluşması sonucu bina tahliye dilerek mühürlendi.

 

 

 

 

 

 

Gebze faciası hafızalardan silinmemişken Kartal’da da bir binanın kolonlarında çatlaklar oluştuğu haberi geldi. Bina tahliye edilip mühürlendi.

Kartal Yukarı Mahallesi Doğan Sokak’ta meydana gelen olayda,17 dairenin bulunduğu 4 katlı bir binanın kolonlarındaki çatlakları fark eden bina sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina ve çevresinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları tahliye etti. Yapılan incelemenin ardından bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

SOKAK KULLANIMA KAPATILDI

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, sokağa şerit çekerek kullanıma kapattı.

 

