Bu kez Mustafa Kemal Paşa var, ‘Atatürk’ yok: Memur-Sen’den Vahdettin’li mesaj

Bayramın ismi içerisinde Atatürk geçtiği için mesajda da, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun” denildi. “Birlik Yolunda İlk Adım: 19 Mayıs” başlıklı mesajın içerisinde ise yine “Atatürk” ismine yer verilmedi. Bunun yerine şöyle denildi:





“Sultan Vahdettin’in görevlendirmesiyle yola çıkan Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları, milletimizi yeniden ayağa kaldırmak, işgale karşı ortak bir direniş ruhu oluşturmak ve kurtuluş meşalesini yakmak üzere Samsun’a ayak basmıştır. Samsun’dan başlayan bu yürüyüş; Havza’dan Amasya Genelgesi’ne, Erzurum Kongresi’nden Sivas Kongresi’ne uzanarak, vatanı işgal eden güçlere karşı sarsılmaz bir mücadele azmi ve kararlılığına dönüşmüştür.”

Memur-Sen’in sosyal medya mesajında da, “Bağımsızlık yolunda ilk adım 19 Mayıs 1919” yazılı Türk Bayrağı görseli ile paylaşım yapıldı. Ancak Atatürk ismi orada da yer almadı.