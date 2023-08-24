Buca Belediyesi’nde TİS sevinci

Yayınlanma: 24.08.2023 - 12:01

Güncelleme: 24.08.2023 - 12:01

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum içinde Buca Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesine bağlı olarak yapılan zam oranının yetersiz kaldığını belirten işçiler ek protokol talebinde bulundu. Bu süreçte Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Genel İş Sendikası Toplu İş Sözleşme Daire Başkanı Çetin Çalışkan, DİSK Genel İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Ali Haydar Kara, Genel İş Sendikası 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Aras ve iş yeri temsilcileri ile görüşme yaptı.

“ANANIZIN AK SÜTÜ GİBİ HELAL OLSUN”

Görüşme sonucunda Buca Belediyesi’nde en düşük işçi geliri 19 bin 600 TL artı bin 500 TL yemek kartı olmak üzere toplam 21 bin 100 TL olarak belirlendi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, yeni kazanımların tüm emekçilere analarının ak sütü gibi helal olmasını diledi.

TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYDUK

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulları çok iyi bildiklerini belirten Başkan Kılıç, “Bu ekonomik sıkıntılarla açıkçası bugün anlaştığımız ücret veya ocak ayında yapılacak zamlar, bunların hiçbirinin insanca yaşamak için, yoksulluk hatta açlık sınırının üzerine geçebilmeniz için yeterli olmadığını ben de görüyorum. Şu an ki ekonomik krizin en fazla etkilediği kurumların başında yerel yönetimler geliyor. Ancak biz “işçimizi hiçbir zaman ama hiçbir zaman şu anki ekonomik krizin altında ezdirmeyeceğiz” dedik. Hak ettiği ücreti, alınlarının terini eninde sonunda vereceğimizi zaten konuşuyorduk. İşçilerimizin, emekçilerimizin sesini duyurabilecekleri yegâne yer burası. Taşın altına elimizi koyduk. Çok değerli sendika temsilci arkadaşlarımızla, çok değerli genel başkan yardımcımızla birlikte en azından sizlere bir merhem olsun, şu anki ekonomik krizi en azından daha hafif bedelle atlatmanız için bir bedelde anlaştık. Hepinize ek protokoldeki anlaşmış olduğumuz ücretler hayırlı olsun. Güle güle harcarsınız inşallah” diye konuştu.

BAŞKAN KILIÇ İŞÇİLERLE DANS ETTİ

Konuşmanın ardından Başkan Erhan Kılıç, sendika yönetimi ve belediye işçileri Moğollar’ın “Dinleyiverin Gari” şarkısı eşliğinde hep birlikte dans etti. Öte yandan, belediye işçilerinin ek protokol talepleriyle başlattıkları iş bırakma eylemi de sona erdi.