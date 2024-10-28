Buca'da Cumhuriyet Paneli'nde Atatürk vurgusu

Yayınlanma: 28.10.2024 - 09:45

Güncelleme: 28.10.2024 - 09:45

Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı kutlamaları kapsamında Buca Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Buca Şubesi iş birliği ile "Cumhuriyet'in Anlam ve Önemi" konulu bir panel gerçekleştirildi. Buca Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen panele Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nden öğretim üyeleri Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu ve Doç. Dr. Emin Elmacı konuşmacı olarak katıldı. ADD Buca Şubesi Sekreteri İrfan Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı panelde, Cumhuriyet'e giden süreçte Atatürk'ün dehası konuşuldu.

“ÇAĞIN KOŞULLARINI İYİ ANLAYAN BİR LİDER”

Dünyada irili ufaklı yüzlerce ülke içerisinde yalnızca beş tanesinin cumhuriyetlerini 100. yılına getirme başarısını gösterdiğini belirten Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu, “Yakın arkadaşlarıyla, yol ayrımına girecek kadar karşısına alıp, Cumhuriyet’i ya da demokrasiyi, bizleri, bugün 101. yıla getiren, dünyadaki 5 ülkeden birisi olma sıfatına eriştiren anlayışın arkasında çağını, koşullarını, iyi anlayan ve algılayan bir lider görüyoruz. Cephedeyken daha, demokrasiyi, millet egemenliğini, cumhuriyeti telaffuz etmeye başlamış bir lider" dedi.

“BU BAYRAM BİZİM BAYRAMIMIZ”

Doç. Dr. Emin Elmacı ise Atatürk'ün mirasını korumaya devam edeceklerini söyleyerek, "Bu bayram bizim bayramımız. Bu bayramların önemini anlatmazsak kendimize yazık ederiz, ülkemize yazık ederiz” diye konuştu.