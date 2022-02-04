Buca’dan Kars’a kitap desteği

04 Şubat 2022 Cuma, 06:49

Belediyenin Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi çalışanları ve kursiyerleri, Karslı öğretmenlerin okul kütüphanelerindeki kitap eksiği için sosyal medyadan yaptıkları çağrıya karşılık vererek onlarca çocuğun yüzünü güldürdü.

Kağızman ilçesinin Yukarıgüney köyündeki ilkokul öğrencilerinin kitap ihtiyacına duyarsız kalmayan belediye çalışanları ve kursiyerler, bini aşkın hikâye, ders ve test kitabını Yukarıgüney İlkokulu’na ulaştırdı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kitap bağış kampanyasına büyük önem verirken, toplanan kitapların da belirli dönemlerde ihtiyacı olan okul kütüphanelerine gönderileceğini ifade etti.