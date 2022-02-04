Buca’dan Kars’a kitap desteği
Buca Belediyesi, İzmir’den Kars’a kitaplar aracılığıyla gönül köprüsü kurdu.
Belediyenin Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi çalışanları ve kursiyerleri, Karslı öğretmenlerin okul kütüphanelerindeki kitap eksiği için sosyal medyadan yaptıkları çağrıya karşılık vererek onlarca çocuğun yüzünü güldürdü.
Kağızman ilçesinin Yukarıgüney köyündeki ilkokul öğrencilerinin kitap ihtiyacına duyarsız kalmayan belediye çalışanları ve kursiyerler, bini aşkın hikâye, ders ve test kitabını Yukarıgüney İlkokulu’na ulaştırdı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kitap bağış kampanyasına büyük önem verirken, toplanan kitapların da belirli dönemlerde ihtiyacı olan okul kütüphanelerine gönderileceğini ifade etti.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
En Çok Okunan Haberler
- Eski Beşiktaşlı takımını sırtladı
- İspanya'dan Fransız yıldıza yeşil ışık
- Galatasaray'a altyapıdan takviye
- Rizespor'un hocası transferlere değindi
- Kış Olimpiyatları'nda elemeler yapıldı
- Bakan’a tarım dersi
- İzmirli müzisyen silahlı saldırıda hayatını kaybetti
- Giysi kumbarasında sıkışan kişi yaşamını yitirdi
- Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı!
- Ceyhan'dan 'molnupiravir' ilacı açıklaması