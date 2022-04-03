Bulgar turistler Edirne'nin ardından Tekirdağ'a geldi
Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle Bulgaristan vatandaşları, hafta sonunu Türkiye’de geçirmeye devam ediyorlar. Bulgar turistler Edirne’nin ardından Tekirdağ’a da ilgi göstermeye başladı.
Havaların ısınması ile birlikte Bulgar turistler Tekirdağ’a da geldi.
Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesine tur otobüsü ile gelen Bulgar turistler 1 Bulgar levasının 8 TL'yi geçmesi nedeniyle şehirde alışveriş yaptı. Süleymanpaşa ilçesi Selanik Meydanı’nda tur otobüsünden inen Bulgar turistlere esnaf çeşitli ikramlarda bulundu.
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