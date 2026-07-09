Burdur'da eski öğretmen uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Uyuşturucu kullanmak suçundan daha önce öğretmenlikten ihraç edilen M.I.'nin (36) uyuşturucu sattığı belirlendi.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, M.I. ile suç ortağı R.Ş.'yi (20) takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler M.I.'yi Emek Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde, R.Ş.'yi de Özgür Mahallesi Manav Sokak'ta yakalayarak gözaltına aldı.

M.I.'nın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada kağıda emdirilmiş 3 bin 317 kullanımlık sentetik kannabionid, R.Ş.'nin üzerinde ve ikametinde ise kağıda emdirilmiş 13 bin 448 kullanımlık sentetik kannabionid ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

2 şüpheli, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' ve 'uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan E.A. ise, savcılık tarafından ifadesinin alınması sonrası serbest bırakıldı.