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Taksinin motorundan rekor miktarda uyuşturucu ham maddesi çıktı

Taksinin motorundan rekor miktarda uyuşturucu ham maddesi çıktı

8.07.2026 14:07:00
Güncellenme:
DHA
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Taksinin motorundan rekor miktarda uyuşturucu ham maddesi çıktı

Malatya'da polisin teknik ve fiziki takip sonucu durdurduğu bir takside yapılan aramada, motor bölümüne gizlenmiş 2 kilo 29 gram sentetik kannobinoid ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ham maddesinin, kentte tek seferde yakalanan en yüksek oran olduğu açıklandı.
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Malatya'da polisin düzenlediği operasyonda, taksinin motor bölümüne gizlenmiş 2 kilo 29 gram sentetik kannobinoid ham maddesi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, teknik ve fiziki takip sonrası durdurulan takside hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yaptı. Aramada, taksinin motor kaputu altına gizlenmiş 2 kilo 29 gram sentetik kannobinoid ham maddesi ele geçirildi. Ekipler, takside bulunan ismi açıklanmayan kişiyi gözaltına aldı.

Yetkililer, sentetik kannobinoid ham maddesinin kentte tek seferde ele geçirilen en yüksek oran olduğunu belirtti.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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