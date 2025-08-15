Burdur'da tek şeride düşen yolda katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var!

Edinilen bilgilere göre Burdur-Fethiye Karayolu Kuş Gözlem Evi mevkisinde karayolları tarafından yürütülen yol çalışmaları nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda meydana gelen kazada, Şerafettin Y. idaresindeki 15 HK 825 plakalı transit ile karşı şeritten gelen Emine Gürel idaresindeki 15 NU 175 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Emine Gürel olay yerinde hayatını kaybederken, yine aynı araçta bulunan Armağan Gürel, Rıza Gürel ve Enes K. ile transit sürücüsü Şerafettin Y. ve transitte yolcu olarak bulunan Afgan uyruklu Saddam A. isimli şahıs yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Rıza Gürel ve Armağan Gürel yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.