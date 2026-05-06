Büro emekçileri, Ankara’dan ses yükseltecek

Büro Emekçileri Sendikası Ankara Şubeleri, yarın saat 12.30’da Ankara Defterdarlığı önünde buluşarak fazla mesai ücretlerinin ödenmesine yönelik politikalara karşı eylem yapacak. Eyleme yönelik paylaşılan duyuru açıklamasında, “Ağır iş yüküne rağmen özveriyle çalışan maliye emekçileri arasında, denetim fazla mesai ücretlerinin hakkaniyete uygun olmayan şekilde dağıtımını kabul etmiyoruz! Eşit, adil, hakkaniyetli ve maliye emekçilerinin fedakarlığını göz ardı etmeyen bir uygulama talep ediyoruz” denildi.

‘GEREKLİ ADIMLARIN ATILMASINI İSTİYORUZ’

Vergi Usul Yasası’nın ilgili ek maddesiyle ödenmeye başlanan fazla mesailer için getirilen “fiilen sahada çalışma” ve “toplam çalışan sayısının yüzde 40’ını geçemez” sınırlandırmalarına dikkat çekilen açıklamada, “Ancak, mevzuattaki sınırlamalara rağmen birçok defterdarlıkta söz konusu denetim fazla mesai ödemelerinin tüm personele ödenecek şekilde uygulandığını, yine Ankara Defterdarlığı’nda, saha çalışmalarında fiilen bulunmayan personeller ile idari kadrolara denetim ödemeleri yapıldığını biliyoruz. Geçim koşullarının ağırlaştığı bu ortamda denetim fazla mesai ödemelerinin tüm maliye personelinin faydalanabileceği bir olanağa dönüştürülmesi için gerekli kanuni ve idari adımların hızla atılmasını istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

‘SINIRLAMALARIN KALDIRILMASI İÇİN’

Açıklamanın sonunda, “Sınırlamaların kaldırılması için, denetim mesailerinin kapsamının fiilen genişletilerek çalışmalara gönüllülük temelinde katılacak herkese ödenmesi için, uzlaşma ücretlerinin herkese ödenmesi için, sendikamız tarafından yargıya taşınan ve 2026 yılı içinde kesin hükme bağlanarak kazanımla sonuçlanan yemekhane ücret kesintilerinin durdurulması için sesimizi yükseltiyor, basın açıklamasında buluşuyoruz” denilerek tüm yurttaşlara eyleme katılması yönünde çağrı yapıldı.