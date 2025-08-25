'Bursa 5.6' deprem bildirimi yürekleri ağza getirdi! Kandilli açıkladı: Bursa Mudanya'da 3.4 büyüklüğünde deprem!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.08.2025 11:28:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... Bursa, İstanbul ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi 3.4 olarak açıkladı. "Deprem Ağı" uygulamasının yüzbinlerce kişiye yolladığı "Bursa 5.6" deprem bildirimi ise paniğe yol açtı.

İstanbul ve Bursa'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. 11.15'teki depremin merkez üssü ise Bursa'nın Mudanya ilçesi olarak açıklandı.

Sosyal medya kullanıcıları, sarsıntıyı hissettiklerine dair paylaşımlarda bulundu.

"5.6" BİLDİRİMİ PANİK YARATTI

Deprem Ağı uygulaması 'tahmini olarak' depremin merkezini Bursa, büyüklüğünü ise 5.6 olarak açıkladı.

Yaklaşık 949 bin kişinin cep telefonuna 5.6 büyüklüğünde deprem bildirimi geldi. Söz konusu bildirim, yürekleri ağza getirdi.

Depremin gerçek büyüklüğü ile uygulamanın verdiği büyüklüğün bu kadar fazla fark etmesi, yurttaşların tepkisini çekti.

