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Bursa Adliyesi'nde kavga: 1'i polis 3 yaralı, 5 gözaltı

Bursa Adliyesi'nde kavga: 1'i polis 3 yaralı, 5 gözaltı

9.07.2026 11:39:00
Güncellenme:
DHA
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Bursa Adliyesi'nde kavga: 1'i polis 3 yaralı, 5 gözaltı

Bursa Adliyesi'nde duruşma sırasında taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Adliye binası önünde devam eden arbedeye polis ekipleri müdahale etti. 1 polis ile 2 şüpheli yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.
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Osmangazi ilçesi Hacıilyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Bursa Adalet Sarayı'nda görülen duruşma sırasında taraflar arasında tartışma çıktı.

Duruşma salonundan çıkarılan kalabalık arasındaki tartışma adliye koridorunda devam ederken, adliye binasına takviye ekipler yönlendirildi. Binadan çıkarılan taraflar arasındaki tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü.

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5 GÖZALTI

Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran kalabalığı polis ekipleri güçlükle ayırırken, o anlar kameraya yansıdı. Arbede sırasında 1 polis memuru kolundan yaralanırken, 2 şüpheli de darp sonucu yaralandı.

5 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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