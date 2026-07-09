Bursa’da Bozbey tutuklanınca vaadini AKP gerçekleştirdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, İnegöl'de hayata geçirilmesi planlanan metrobüs hattının ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. AKP Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AKP İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve belediye yöneticilerinin katıldığı programda, proje kamuoyuna yeni bir ulaşım yatırımı olarak tanıtıldı.

METROBÜS TESTİ YAPILDI, BOZBEY'İN ADI ANILMADI

Yaklaşık 13,7 kilometre uzunluğunda ve 25-30 duraktan oluşması planlanan hatta yıllık 1,8 milyon yolcu taşınmasının hedeflendiği belirtilirken, test sürüşünün ardından konuşan Başkanvekili Şahin Biba, “İnegöl'ü metrobüsle buluşturmayı öngörüyoruz. Bundan sonraki süreçte daha güzel sürprizlerimiz de olacak” ifadelerini kullandı.

BOZBEY SEÇİMDEN ÖNCE DUYURMUŞTU

Ancak kamuoyuna "yeni proje" olarak sunulan metrobüs uygulaması, Bursa siyasetinde yeni bir fikir değil. CHP’nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerindeki Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, seçimden yalnızca iki gün önce yaptığı açıklamada Bursa’nın ilk metrobüs sistemini hayata geçireceklerini duyurmuştu. Bozbey, incelemelerde bulunmak üzere metrobüs üreticisini ziyaret etmiş, “Bursa’ya ilk kez metrobüsü getireceğiz. Şehir içi ulaşımını çözecek ve trafiği büyük ölçüde rahatlatacak metrobüs hattımızla vatandaşlarımız Emek'ten binecek, Mudanya İskelesi'nde inecek. 1 Nisan'dan itibaren hemen çalışmalara başlayacağız” demişti. Yerel seçimleri kazanarak göreve başlayan Bozbey yönetimi, ulaşım projeleri arasında metrobüs sistemini öncelikli başlıklardan biri olarak açıklamıştı.

BELEDİYE EL DEĞİŞTİRDİ, PROJE GÜNDEMDE KALDI.

Bozbey’in tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılmasıyla Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan seçim sonucunda belediye yönetimi AKP’ye geçti. Başkanvekilliği görevine seçilen Şahin Biba’nın ilk ulaşım projelerinden biri olarak metrobüs hattını kamuoyuna tanıtması dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi’nin test sürüşüne ilişkin yayımladığı açıklamada ise projenin geçmişine, önceki yönetim döneminde yapılan hazırlıklara ya da Bozbey’in seçim vaatleri arasında yer aldığına ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.