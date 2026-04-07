Bursa’da işten atma sonrası işçiler isyan etti! Üretimi durdurdular…

Bursa’da faaliyet gösteren İnova fabrikasında sendikalaşma sürecinin ardından 16 işçinin işten çıkarılması üzerine işçiler üretimi durdurarak fabrika önünde eyleme başladı.
Evrensel’in haberine göre, Türk Metal Sendikası Osmangazi Şubesi’nin fabrikada örgütlenerek çoğunluğu sağlaması ve yetki başvurusu yapmasının ardından işverenin ilk etapta 16 işçiyi işten çıkardığı belirtildi. İşten çıkarmalara tepki gösteren işçiler, üretimi durdurarak fabrika önünde eyleme geçti.
İşçiler, sendikalı oldukları için hedef alındıklarını ve mobbing uygulandığını öne sürdü.
Türk Metal Sendikası Osmangazi Şube Başkanı Erdinc Sazbiçer ise işçilerin yalnızca anayasal haklarını kullanmak istediğini belirterek, “Bu arkadaşlar sendikal özgürlük, işten çıkarılanların geri alınması ve insanca çalışma koşulları talep ediyor” dedi.