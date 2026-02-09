Bursa'da vahşet! Eniştesini tabanca ile 8 yerinden vurup öldürdü

Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında Fırat Ç., ablasının eşi Alperen Şahin'le sokakta karşılaştı. İddiaya göre, ailevi konular nedeniyle ikili arasında tartışma çıktı.

Daha sonra Fırat Ç., yanındaki tabancayla eniştesine ateş açtı. 8 kurşunun isabet ettiği Şahin yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Alperen Şahin, yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Fırat Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.