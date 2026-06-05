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Bursa'da vahşet! Evli çift silahlı saldırıda yaşamını yitirdi: Şüpheli aranıyor

Bursa'da vahşet! Evli çift silahlı saldırıda yaşamını yitirdi: Şüpheli aranıyor

5.06.2026 09:50:00
Güncellenme:
DHA
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Bursa'da vahşet! Evli çift silahlı saldırıda yaşamını yitirdi: Şüpheli aranıyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde evlerine gelen kimliği belirsiz bir kişiyle tartışan H.D. ve Y.D., silahlı saldırıya uğradı. Başlarından vurulan çift olay yerinde yaşamını yitirirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde evlerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ile tartışan H.D. (40) ile eşi Y.D.(40), tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00 sıralarında Beyazıt Mahallesi 1'inci Kartal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evlerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ile Y.D. ve kocası H.D., arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

EVLİ ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, yanındaki tabancayla çifte ateş açtı. H.D. ile Y.D. başlarından vurularak ağır yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, H.D. ile Y.D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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