Bursa'da zincirleme kaza: Çok sayıda işçi yaralandı!

Kaza, akşam saatlerinde Gemlik serbest bölge ile Gemlik arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serbest bölgede faaliyet gösteren fabrikalardaki işçileri taşıyan, bir servis otobüsü iddialara göre önüne çıkan TIR'a çarptı.

TIR'ın bir anda durmasıyla arkasından gelen farklı bir servis minibüsü ise arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, işçi servisinde bulunan 9 işçi yaralandı.

Yaralılardan 5’i Bursa Şehir Hastanesi'ne, 4’ü Gemlik Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kaza sonrası büyük panik yaşanırken, servis araçlarında ve TIR'da maddi hasar meydana geldi.