Bursa, İstanbul ve Yalova'da hissedildi... Marmara'daki deprem sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan ilk yorum: 'Öncü deprem mi?' sorusuna yanıt verdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin derinliği 9,82 kilometre olarak kaydedildi.

İSTANBUL'DAN HİSSEDİLDİ

Öte yandan deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİ 4,0 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğü 4,0 olarak duyururken, derinliğini 5,3 kilometre olarak bildirdi.

AHMET ERCAN'DAN DEPREM SONRASI PAYLAŞIM

Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan bir açıklama geldi.

"Haritalı" bir paylaşım yapan Ercan, "Öncü deprem mi?" sorusuna yanıt verdi.

Ercan, X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Bursa Gemlik‘te 5 km derinlikte dört M4,0 büyüklüğünde bir deprem olmuştur. Bu depremin olduğu kırık Kuzey Anadolu Kırığı’nın ikinci kolu ortadaki ikinci koludur. Deprem Gemlik İznik kolu üzerinde oluşmuştur. Marmara’da KAK’ın 3 kolu vardır. Kuzey Marmara kolu, Gölcük üzerinden İstanbul’da oradan Saros Körfezi’ne gider. Öteki kol Akyazı, Pamukova üzerinden Gemlik ve oradan Bandırma‘ya doğru uzanır. Öteki Güney kol ise Yenişehir üzerinden Bursa Bursa’dan Mustafa Kemal Paşa oradan Manyas Gölü’ne doğru uzanır bunlardan en etkin olan kuzey koludur. Sonra Bursa kolu gelir. En az etkin olan ise Gemlik koludur.

Bugün olan deprem de Gemlik kolu üzerinde gerçekleşmiş en küçük depremdir. Çok olağan bir depremdir. Bunun ardından daha büyük bir deprem gelecek korkusunu yaymamak gerekiyor çünkü o konuda herhangi bir bilimsel veri şu anda yok. ileride Gemlik Körfezi’ne bekleyen pek doğal olarak bir yıkıcı bir deprem vardır ama bunun büyüklüğü de Mş6,2- 6.4’ü geçmez. dolayısıyla şu anda sakıncalı bir durum görülmüyor. Uğurlusu olsun."