Bursa kara teslim oldu: Bir yurttaş işe kayakla gitti!

2.01.2026 11:16:00
İHA
Bursa'da dün etkili olan kar yağışı sonrası bir yurttaş işe gitmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Kayak takımlarını ayağına geçiren yurttaş, hem spor yaptı hem de keyifle işe gitmenin mutluluğunu yaşadı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından yolların karla kaplanması ilginç görüntülere sahne oldu.

KAYAK YAPARAK İŞE GİTTİ

İlçede bir yurttaş sabah saatlerinde işe gitmek için kayak malzemelerini alarak karla kaplı sokaklarda kayak yaparak ilerledi.

Kayak yaparken kendini kayda da alan yurttaş, karla kaplanan yollarda rahatlıkla ilerlediği anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

Yoğun kar yağışı sonrası belediye ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, yetkililer sürücü ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

